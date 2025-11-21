В какие часы 22 ноября в Киеве не будет света — обнародовали графики
21:05, 21 ноября 2025
Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать 7,5 часов.
В субботу, 22 ноября, в Киеве продолжат отключать свет по графикам. Об этом информирует ДТЭК.
Максимальная продолжительность одного отключения будет 7,5 часов.
Свет в Киеве завтра будут отключать в такие часы:
- 1.1 очередь — света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
- 1.2 очередь — света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
- 2.1 очередь — света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
- 2.2 очередь — света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 20:30;
- 3.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;
- 3.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 15:00 и с 18:00 до 22:00;
- 4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
- 4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;
- 5.1 очередь — света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 5.2 очередь — света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00;
- 6.2 очередь — света не будет с 00:30 до 04:30, с 13:00 до 18:30 и с 21:30 до 24:00.
