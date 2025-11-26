  1. В Украине

Кабмин назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры

18:15, 26 ноября 2025
Назначение состоялось в рамках обновления руководящего состава Министерства культуры.
Кабмин назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры
Кабинет министров назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, Кабмин назначил Юрия Бутенко государственным секретарём Министерства по делам ветеранов.

Богдана Лаюк — украинская журналистка, культурный менеджер, ранее была заведующей сектором переводной литературы Украинского института книги (УИК).

Как известно, в октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры.

