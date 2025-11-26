Кабмин назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры
18:15, 26 ноября 2025
Назначение состоялось в рамках обновления руководящего состава Министерства культуры.
Кабинет министров назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кроме того, Кабмин назначил Юрия Бутенко государственным секретарём Министерства по делам ветеранов.
Богдана Лаюк — украинская журналистка, культурный менеджер, ранее была заведующей сектором переводной литературы Украинского института книги (УИК).
Как известно, в октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.