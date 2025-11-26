Кабмин назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры

Назначение состоялось в рамках обновления руководящего состава Министерства культуры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров назначил Богдану Лаюк заместителем министра культуры. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, Кабмин назначил Юрия Бутенко государственным секретарём Министерства по делам ветеранов.

Богдана Лаюк — украинская журналистка, культурный менеджер, ранее была заведующей сектором переводной литературы Украинского института книги (УИК).

Как известно, в октябре Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром – министром культуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.