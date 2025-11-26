В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 27 ноября

В большинстве регионов Украины круглосуточно будут применяться ограничения объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 27 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго .

Графики предусматривают почасовые отключения с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго предупредили, что графики могут измениться.

«Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — посоветовали в компании.

Ранее мы объясняли, что такое очереди отключений света и как они работают.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.