Пригласил посетить Украину: что известно об аудиенции Владимира Зеленского с Папой Римским, фото
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах аудиенции у Папы Римского Льва XIV, подчеркнув, что Украина высоко ценит неизменную поддержку Святого Престола — гуманитарную помощь, внимание к украинцам и готовность расширять присутствие гуманитарных миссий.
По словам Главы государства, во время встречи он поблагодарил Его Святость за постоянные молитвы за Украину и призывы к справедливому миру.
Ключевые темы встречи
- Зеленский проинформировал Папу о дипломатической работе Украины и США, направленной на достижение справедливого мира.
- Обсудили дальнейшие шаги и посредничество Ватикана в возвращении украинских детей, которых вывезла Россия.
- Президент выразил благодарность за усилия Святого Престола, направленные на поддержку украинцев.
Зеленский поблагодарил Папу Римского за содержательный разговор и внимание к украинскому народу и пригласил его совершить визит в Украину. По его словам, такой визит стал бы мощным сигналом поддержки для граждан.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.