Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело военнослужащего передали в суд

14:53, 16 декабря 2025
Во время движения по дороге в Синельниковском районе водитель потерял контроль над транспортным средством, съехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В Государственном бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования в отношении военнослужащего одной из воинских частей Днепра, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека.

Как сообщили в ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, летом этого года военнослужащий, находясь в отпуске, встретился со знакомыми и вместе с ними поехал отдыхать на один из местных пляжей. После употребления алкогольных напитков мужчина сел за руль автомобиля и решил подвезти товарищей.

Во время движения по дороге в Синельниковском районе водитель потерял контроль над транспортным средством, съехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате столкновения погибли пассажиры автомобиля — 14-летний юноша и 18-летняя девушка.

Экспертиза установила, что в крови водителя было 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, военнослужащий управлял автомобилем, несмотря на то что ранее его уже лишили права управления транспортными средствами за другое нарушение.

Фигурант обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли гибель нескольких лиц (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

