Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: справу військовослужбовця передали до суду

14:53, 16 грудня 2025
Під час руху дорогою у Синельниківському районі водій втратив контроль над транспортним засобом, з’їхав за межі проїзної частини та врізався в дерево.
У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Як повідомили в ДБР, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, влітку цього року військовий, перебуваючи у відпустці, зустрівся зі знайомими та разом із ними поїхав відпочивати на один із місцевих пляжів. Після вживання алкогольних напоїв чоловік сів за кермо автомобіля та вирішив підвезти товаришів.

Під час руху дорогою у Синельниківському районі водій втратив контроль над транспортним засобом, з’їхав за межі проїзної частини та врізався в дерево. Унаслідок зіткнення загинули пасажири автомобіля — 14-річний хлопець та 18-річна дівчина.

Експертиза встановила, що в крові водія було 1,3 проміле алкоголю. Крім того, військовослужбовець керував автомобілем, попри те, що раніше його вже було позбавлено права керування транспортними засобами за інше порушення.

Фігурант обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

