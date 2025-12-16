  1. В Украине

Фермеры получат дотации, кредиты и гранты – детали Госбюджета-2026 для АПК

15:11, 16 декабря 2025
Правительство выделило 14,1 млрд грн на развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности.
Фото: agrotimes.ua
В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено значительное увеличение финансирования агропромышленного комплекса – ключевого сектора экономики и гаранта продовольственной безопасности Украины. Общий объем средств составляет 14,1 млрд грн, что на 4,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.

«Война создала для аграриев условия, в которых пока устранить все риски невозможно — заминированные земли, поврежденное орошение и финансовые потери не исчезают за один бюджетный год. Поэтому наша задача — системно и постепенно уменьшать эти барьеры. Бюджет-2026 предусматривает инструменты, которые позволяют агропроизводителям восстанавливать производство: поддержку фермерства, страхование урожая, разминирование и модернизацию инфраструктуры. Это не решит проблему одномоментно, однако делает сектор более устойчивым и дает возможность двигаться вперед в сложных условиях», — отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

По данным Минфина, финансовая поддержка сельхозпроизводителей в 2026 году составит 9,5 млрд грн. Среди ключевых мер — дотации на 1 гектар для хозяйств на прифронтовых территориях, страхование продукции и восстановление систем орошения. На мелиорацию отдельно заложено 0,2 млрд грн.

Поддержка фермеров предусматривает 2,6 млрд грн на льготное кредитование, дотации на гектар и развитие животноводства, в частности содержание коров, коз и овец. Это будет способствовать укреплению малых и средних хозяйств и расширению их производственного потенциала.

Кроме того, гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель остается приоритетом — на эти цели выделено 2 млрд грн. Очистка полей от взрывоопасных предметов является ключевым условием для запуска посевных кампаний и возвращения фермеров к работе.

Дополнительно в бюджете предусмотрены грантовые программы для развития садоводства, ягодоводства, виноградарства и тепличных хозяйств, а также компенсация процентов по кредитам в рамках программы «Доступные кредиты 5–7–9 %». Это позволит аграриям привлекать ресурсы для модернизации производства и инвестиций в новые проекты.

Фото: Минфин

