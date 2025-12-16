  1. В Україні

Фермери отримають дотації, кредити та гранти – деталі Держбюджету-2026 для АПК

15:11, 16 грудня 2025
Уряд виділив 14,1 млрд грн на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки.
Фермери отримають дотації, кредити та гранти – деталі Держбюджету-2026 для АПК
Фото: agrotimes.ua
У Державному бюджеті на 2026 рік передбачено значне збільшення фінансування агропромислового комплексу — ключового сектору економіки та гаранта продовольчої безпеки України. Загальний обсяг коштів становить 14,1 млрд грн, що на 4,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

«Війна створила для аграріїв умови, у яких наразі усунути всі ризики неможливо — заміновані землі, пошкоджене зрошення та фінансові втрати не зникають за один бюджетний рік. Тому наше завдання — системно та поступово зменшувати ці бар’єри. Бюджет-2026 передбачає інструменти, які дозволяють агровиробникам відновлювати виробництво: підтримку фермерства, страхування врожаю, розмінування та модернізацію інфраструктури. Це не вирішить проблему одномоментно, втім робить сектор стійкішим і дає можливість рухатися вперед у складних умовах», — зазначив заступник Міністра фінансів Олександр Кава.

За даними Мінфіну, фінансова підтримка сільгоспвиробників у 2026 році становитиме 9,5 млрд грн. Серед ключових заходів — дотації на 1 гектар для господарств на прифронтових територіях, страхування продукції та відновлення систем зрошення. На меліорацію окремо закладено 0,2 млрд грн.

Підтримка фермерів передбачає 2,6 млрд грн на пільгове кредитування, дотації на гектар та розвиток тваринництва, зокрема утримання корів, кіз та овець. Це сприятиме зміцненню малих і середніх господарств та розширенню їхнього виробничого потенціалу.

Крім того, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель залишається пріоритетом — на ці цілі виділено 2 млрд грн. Очищення полів від вибухонебезпечних предметів є ключовою умовою для запуску посівних кампаній і повернення фермерів до роботи.

Додатково у бюджеті передбачено грантові програми для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличних господарств, а також компенсацію процентів за кредитами у межах програми «Доступні кредити 5–7–9 %». Це дозволить аграріям залучати ресурси для модернізації виробництва та інвестицій у нові проєкти.

Фото: Мінфін

гроші Мінфін держбюджет

