Правоохранитель из Черновцов помогал переправлять уклонистов за границу за €7 тысяч — его задержали

Фигурант после разоблачения схемы незаконной переправки военнообязанных скрывался от следствия.

Государственное бюро расследований задержало уже бывшего правоохранителя из Черновцов, который скрывался от следствия из-за участия в переправке уклонистов из Харькова за границу.

Незаконный канал выезда за границу был заблокирован в начале этого года. Его организовал дезертир из Харькова, который вместо прохождения военной службы наладил «бизнес» на уклонистах.

Следствие установило, что контрактник подделал медицинскую справку о якобы наличии у жены второй группы инвалидности и необходимости в постоянном уходе. На основании сфальсифицированных документов его уволили со службы. После выявления подделки приказ об увольнении отменили, однако мужчина в войска не вернулся, а вместо этого начал организовывать незаконный выезд военнообязанных за границу.

В декабре 2024 года фигурант предложил своему знакомому, с которым ранее служил в Харькове, за 7 тысяч евро организовать незаконный выезд в одну из европейских стран. Для этого он по почте направил незаполненные бланки командировок с печатями одного из правоохранительных органов.

После внесения персональных данных в фальшивые документы «клиент» беспрепятственно прибыл в Черновцы, где его встретил сообщник организатора — местный правоохранитель. После получения средств тот сообщил, что пересечение границы будет происходить вне официального пункта пропуска, и дал инструкции относительно ожидания благоприятного момента.

Попытку незаконного пересечения границы оперативно пресекли сотрудники ГБР. Организатора задержали, а в апреле 2025 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Фигуранту инкриминируют:

уклонение от военной службы путем подделки документов в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины);

содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины);

дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

В то же время правоохранитель, который помогал в реализации схемы, начал скрываться. Он перестал выходить на службу, избавился от мобильного телефона и выехал в одно из сел, надеясь избежать разоблачения. Для усложнения установления места пребывания мужчина периодически направлял родным обычные письма по почте, используя вымышленное имя и фамилию.

Несмотря на такие меры конспирации, сотрудники ГБР установили его место пребывания и задержали.

Бывшему правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

