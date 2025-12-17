Правоохоронець з Чернівців допомогав переправляти ухилянтів за кордон за €7 тисяч — його затримали

Фігурант після викриття схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних переховувався від слідства.

Державне бюро розслідувань затримало вже колишнього правоохоронця з Чернівців, який переховувався від слідства через участь у переправленні ухилянтів з Харкова за кордон.

Незаконний канал виїзду за кордон заблокували на початку цього року. Його організував дезертир з Харкова, який замість проходження військової служби налагодив «бізнес» на ухилянтах.

Слідство встановило, що контрактник підробив медичну довідку про нібито наявність у дружини другої групи інвалідності та потребу в постійному догляді. На підставі сфальсифікованих документів його звільнили зі служби. Після викриття підробки наказ про звільнення скасували, однак чоловік до війська не повернувся, а натомість почав організовувати незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон.

У грудні 2024 року фігурант запропонував своєму знайомому, з яким раніше служив у Харкові, за 7 тисяч євро організувати незаконний виїзд до однієї з європейських країн. Для цього він поштою надіслав незаповнені бланки відряджень із печатками одного з правоохоронних органів.

Після внесення персональних даних до фальшивих документів «клієнт» безперешкодно прибув до Чернівців, де його зустрів спільник організатора — місцевий правоохоронець. Після отримання коштів той повідомив, що перетин кордону відбуватиметься поза офіційним пунктом пропуску, та дав інструкції щодо очікування сприятливого моменту.

Спробу незаконного перетину кордону оперативно припинили працівники ДБР. Організатора затримали, а у квітні 2025 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.

Фігуранту інкримінують:

ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України);

сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України);

дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України).

Водночас правоохоронець, який допомагав у реалізації схеми, почав переховуватися. Він перестав виходити на службу, позбувся мобільного телефону та виїхав до одного з сіл, сподіваючись уникнути викриття. Для ускладнення встановлення місця перебування чоловік періодично надсилав рідним звичайні листи поштою, використовуючи вигадане ім’я та прізвище.

Попри такі заходи конспірації, працівники ДБР встановили його місце перебування та затримали.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

