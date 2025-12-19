  1. В Украине

Опубликованы графики отключения света в Киеве на 20 декабря

19:48, 19 декабря 2025
В ДТЭК опубликовали график отключений света на 20 декабря в Киеве.
В субботу, 20 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 20 декабря.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса. 

Еще мы писали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что совокупная задолженность в энергетическом секторе Украины превышает 300 млрд гривен, из которых около 140 млрд гривен составляют долги электроэнергетики.

