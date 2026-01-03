  1. В Украине

В Киеве 16-летняя девушка упала в яму с кипятком на проспекте Лобановского и получила 73% ожогов тела

12:24, 3 января 2026
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по факту падения 16-летней девушки в ненадлежащим образом огражденную яму с горячей водой.
 В Киеве правоохранители начали досудебное расследование по факту падения 16-летней девушки в ненадлежащим образом огражденную яму с горячей водой, которая образовалась вследствие прорыва трубы на проспекте Лобановского.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, 2 января 2026 года работники теплоэнерго работали на месте повреждения тепловой сети центрального отопления — проезжую часть и тротуары начало заливать горячей водой, вследствие повреждения асфальта образовалось провалие.

«Должностные лица не обеспечили надлежащее ограждение и установку предупреждающих знаков возле ямы с кипятком, которая представляла опасность для людей.

Около 16 часов девушка беспрепятственно прошла к месту аварии, где упала в яму с горячей водой, получив 73% ожогов тела. Она находится в больнице в критически тяжелом состоянии. В настоящее время за ее жизнь борются врачи», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ожоги ног получила 53-летняя женщина — она вступила в горячую воду, которая текла по тротуару.

Досудебное расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 272 УК Украины, а именно по факту служебной халатности и нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, о результатах будет сообщено дополнительно.

прокуратура Киев

