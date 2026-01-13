Президент назначил Ярослава Мережко заместителем главы СБУ

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №47/2026 о назначении Ярослава Мережко заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ был обнародован 13 января.

Также мы писали, что Владимир Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса Президента 12 января.

Добавим, что Владимир Зеленский анонсировал продолжение кадровых изменений в регионах и СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.