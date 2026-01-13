Президент призначив Ярослава Мережка заступником голови СБУ

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №47/2026 про призначення Ярослава Мережка заступником Голови Служба безпеки України.

Відповідний указ було оприлюднено 13 січня.

Також ми писали, що Володимир Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу Президента 12 січня.

Додамо, що Володимир Зеленський анонсував продовження кадрових змін в регіонах і СБУ.

