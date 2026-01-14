В Киеве мужчина взорвал гранату в хостеле во время конфликта с соседом по комнате

Инцидент произошел в одном из хостелов на улице Жилянской.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который взорвал гранату в хостеле во время конфликта с соседом по комнате. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января в одном из хостелов на улице Жилянской.

Правоохранители установили, что между двумя жильцами хостела произошел конфликт. Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились.

«Тогда один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал: 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате», — сообщили в полиции.

Полицейские задержали 27-летнего правонарушителя и сообщили фигуранту о подозрении.

По ходатайству следователей подозреваемый будет находиться под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

