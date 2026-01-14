60 квартир без НДС: на Буковине разоблачили схему уклонения от налогов

На Буковине расследуют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, руководителю ЖСК объявили подозрение.

Фото: Офис генпрокурора

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с детективами Бюро экономической безопасности раскрыли масштабную схему уклонения от уплаты НДС в сфере жилищного строительства. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Руководителю жилищно-строительного кооператива сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины — умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в период с сентября 2018 года по апрель 2022 года кооператив реализовал 60 квартир в Черновцах на общую сумму более 53,5 млн гривен. При этом налог на добавленную стоимость с этих операций не уплачивался, в результате чего государство недополучило более 10 млн грн.

По данным правоохранителей, схема заключалась в маскировке фактической продажи жилья под передачу квартир ассоциированным членам кооператива. Застройщик оформлял операции как инвестирование граждан в строительство с последующим получением жилья по договорам долевого участия.

Однако, как установили следователи, такие действия имели признаки обычной продажи недвижимости, которая в соответствии с законодательством подлежит обложению НДС.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.