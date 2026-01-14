Владимира Иванца избрали председателем Тывровского районного суда Винницкой области

Председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

В среду, 14 января, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в Тывровском районном суде Винницкой области состоялось собрание судей, на котором путем тайного голосования был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

На должность председателя Тывровского районного суда Винницкой области сроком на три года избран судья Иванец Владимир Дмитриевич.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

