  1. В Украине

Владимира Иванца избрали председателем Тывровского районного суда Винницкой области

18:04, 14 января 2026
Председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.
Владимира Иванца избрали председателем Тывровского районного суда Винницкой области
В среду, 14 января, в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в Тывровском районном суде Винницкой области состоялось собрание судей, на котором путем тайного голосования был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

На должность председателя Тывровского районного суда Винницкой области сроком на три года избран судья Иванец Владимир Дмитриевич.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали главу Харьковского районного суда Харьковской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

суд судья

