  1. В Украине

Как встать на учет как самозанятое лицо — алгоритм действий

16:18, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чтобы стать на налоговый учет как самозанятое лицо, физическому лицу нужно своевременно подать соответствующие документы в контролирующий орган и соблюдать установленный порядок регистрации.
Как встать на учет как самозанятое лицо — алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба разъясняет порядок регистрации физических лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для того чтобы стать на учёт в контролирующем органе, самозанятому лицу необходимо выполнить следующие действия:

1. В течение 10 календарных дней после государственной регистрации (регистрации) независимой профессиональной деятельности и получения свидетельства о регистрации либо другого документа (разрешения, сертификата и т. п.), подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, подать лично или через представителя, либо направить по почте заказным письмом с описью вложения в контролирующий орган по месту своего постоянного проживания:

  • заявление по форме №5-ОПП, приведённой в приложении 8 к Порядку учёта плательщиков налогов и сборов, утверждённому приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 №1588;
  • копию документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, определённого в подпункте 1 пункта 6.7 раздела VI Порядка №1588.

При подаче документов предъявляются оригиналы указанных документов и паспорт. Информация о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) лица должна быть подтверждена данными паспорта либо выпиской из соответствующего реестра территориальной громады.

Если физическое лицо подаёт документы для взятия на учёт через почтовое отделение заказным письмом с описью вложения, то копии документов должны быть заверены нотариально либо органом, который осуществил регистрацию независимой профессиональной деятельности.

В день получения заявления по форме №5-ОПП физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, берётся на учёт в контролирующем органе. Справка о взятии на учёт по форме №34-ОПП направляется плательщику налогов не позднее следующего рабочего дня со дня взятия на учёт. С согласия плательщика налогов не позднее следующего рабочего дня после взятия его на учёт такая справка может быть выдана плательщику налогов в контролирующем органе по основному месту учёта.

2. Предоставить сведения об адресе рабочего места путём подачи в контролирующий орган по основному месту учёта, в течение 10 рабочих дней после взятия на учёт, заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, по форме №20-ОПП, приведённой в приложении 10 к Порядку №1588, либо указать эти сведения в заявлении по форме №5-ОПП во время взятия на учёт.

Если рабочее место физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место постоянного проживания, необходимо проставить отметку в графе 16 раздела 3 Заявления по форме №20-ОПП для взятия на учёт по неосновному месту учёта в контролирующем органе по местонахождению рабочего места.

Если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офисе) в заявлении по форме №5-ОПП во время взятия на учёт в контролирующих органах, плательщик налогов освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления по форме №20-ОПП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]