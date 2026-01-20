Как встать на учет как самозанятое лицо — алгоритм действий

Чтобы стать на налоговый учет как самозанятое лицо, физическому лицу нужно своевременно подать соответствующие документы в контролирующий орган и соблюдать установленный порядок регистрации.

Налоговая служба разъясняет порядок регистрации физических лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Для того чтобы стать на учёт в контролирующем органе, самозанятому лицу необходимо выполнить следующие действия:

1. В течение 10 календарных дней после государственной регистрации (регистрации) независимой профессиональной деятельности и получения свидетельства о регистрации либо другого документа (разрешения, сертификата и т. п.), подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, подать лично или через представителя, либо направить по почте заказным письмом с описью вложения в контролирующий орган по месту своего постоянного проживания:

заявление по форме №5-ОПП, приведённой в приложении 8 к Порядку учёта плательщиков налогов и сборов, утверждённому приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 №1588;

копию документа, подтверждающего право физического лица на осуществление независимой профессиональной деятельности, определённого в подпункте 1 пункта 6.7 раздела VI Порядка №1588.

При подаче документов предъявляются оригиналы указанных документов и паспорт. Информация о задекларированном (зарегистрированном) месте проживания (пребывания) лица должна быть подтверждена данными паспорта либо выпиской из соответствующего реестра территориальной громады.

Если физическое лицо подаёт документы для взятия на учёт через почтовое отделение заказным письмом с описью вложения, то копии документов должны быть заверены нотариально либо органом, который осуществил регистрацию независимой профессиональной деятельности.

В день получения заявления по форме №5-ОПП физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, берётся на учёт в контролирующем органе. Справка о взятии на учёт по форме №34-ОПП направляется плательщику налогов не позднее следующего рабочего дня со дня взятия на учёт. С согласия плательщика налогов не позднее следующего рабочего дня после взятия его на учёт такая справка может быть выдана плательщику налогов в контролирующем органе по основному месту учёта.

2. Предоставить сведения об адресе рабочего места путём подачи в контролирующий орган по основному месту учёта, в течение 10 рабочих дней после взятия на учёт, заявления об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, по форме №20-ОПП, приведённой в приложении 10 к Порядку №1588, либо указать эти сведения в заявлении по форме №5-ОПП во время взятия на учёт.

Если рабочее место физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место постоянного проживания, необходимо проставить отметку в графе 16 раздела 3 Заявления по форме №20-ОПП для взятия на учёт по неосновному месту учёта в контролирующем органе по местонахождению рабочего места.

Если физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, указало данные о рабочем месте (офисе) в заявлении по форме №5-ОПП во время взятия на учёт в контролирующих органах, плательщик налогов освобождается от обязанности подачи в контролирующий орган заявления по форме №20-ОПП.

