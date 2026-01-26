Творческий отпуск и работа по совместительству: что разрешает закон

В Гоструда пояснили, что оплачиваемый творческий отпуск предоставляется только по основному месту работы, а на работе по совместительству его не оплачивают.

В то же время работник-совместитель имеет право оформить отпуск без сохранения заработной платы на период творческого отпуска по основному месту работы. Такая возможность предусмотрена пунктом 14 статьи 25 Закона Украины "Об отпусках" и не может применяться в обратном порядке.

Это объясняется тем, что творческий отпуск напрямую связан с основным трудовым договором.

Она является специальной социальной гарантией, которая не распространяется на работу по совместительству. Соответствующие нормы закреплены постановлением Кабинета Министров Украины №45 от 19 января 1998 года.

Творческий отпуск в Украине предоставляется для завершения диссертаций, написания научных или творческих работ с сохранением работы и средней зарплаты.

Во время военного положения такой отпуск остается правом работника, однако его предоставление возможно только по согласованию с работодателем с учетом производственных нужд.

