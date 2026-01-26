ВАКС сообщил о наличии вакантной должности
Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.
Что предлагает ВАКС:
- стабильную и конкурентную оплату труда;
- официальное трудоустройство и социальные гарантии;
- профессиональное развитие и обучение;
- современную рабочую среду;
- команду, которая поддерживает и вдохновляет.
«Просим направлять резюме на электронный адрес [email protected]
до 30 января 2026 года (включительно).
Важно: в резюме указывайте должность, на которую претендуете, а также контактную информацию (телефон, электронную почту).
Мы рассмотрим все резюме на соответствие требованиям и пригласим кандидатов, чей опыт и навыки наилучшим образом соответствуют нашим запросам, на собеседование», — говорится в заявлении.
