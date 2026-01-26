ВАКС сообщил о наличии вакантной должности

ВАКС ищет секретаря судебного заседания.

Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакантной должности секретаря судебного заседания. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Что предлагает ВАКС:

стабильную и конкурентную оплату труда;

официальное трудоустройство и социальные гарантии;

профессиональное развитие и обучение;

современную рабочую среду;

команду, которая поддерживает и вдохновляет.

«Просим направлять резюме на электронный адрес [email protected]

до 30 января 2026 года (включительно).

Важно: в резюме указывайте должность, на которую претендуете, а также контактную информацию (телефон, электронную почту).

Мы рассмотрим все резюме на соответствие требованиям и пригласим кандидатов, чей опыт и навыки наилучшим образом соответствуют нашим запросам, на собеседование», — говорится в заявлении.

