Конкурс на административные должности в САП — Совет прокуроров обнародовал разъяснения относительно формирования состава комиссии

Совет прокуроров разъяснил процедуры и правовые основания решений относительно формирования состава комиссии.

Совет прокуроров обнародовал разъяснения относительно формирования состава Конкурсной комиссии для проведения конкурса на административные должности в САП.

«В связи с появлением в отдельных медиа и социальных сетях публикаций относительно формирования состава Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (пункты 1–3 части третьей статьи 39 Закона Украины „О прокуратуре“), разъясняем процедуры и правовые основания принятых решений», — говорится в заявлении.

Начало отбора и подача документов

28 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины, выполняя задачи прокурорского самоуправления и требования статьи 29-1 Закона Украины «О прокуратуре», объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет осуществлять организацию и проведение конкурса на вакантные административные должности в САП. Соответствующая информация была обнародована на официальном сайте Совета прокуроров Украины.

27 ноября 2025 года решением Совета прокуроров Украины были утверждены Рекомендации по оформлению и подаче документов для участия в отборе. В этих рекомендациях подробно определены:

требования к кандидатам;

перечень лиц, которые не могут быть членами Конкурсной комиссии;

перечень необходимых документов;

сроки их подачи.

Рекомендации были опубликованы на официальных веб-сайтах Офиса Генерального прокурора и Совета прокуроров Украины.

В установленный срок в Совет прокуроров Украины поступили документы от 4 (четырех) лиц:

3 (трех) представителей прокурорского сообщества и одного адвоката.

Другие лица — юристы, общественные деятели, эксперты — желания принять участие в отборе не изъявили и документы не подавали.

По результатам обработки поданных документов никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом делали бы невозможным участие лиц в отборе, установлено не было. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования.

Решение Совета прокуроров Украины

9 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины на своем заседании рассмотрел поданные документы и принял решение внести предложения Генеральному прокурору относительно назначения в состав Конкурсной комиссии трех работников органов прокуратуры. Соответствующее решение было обнародовано на сайте Совета прокуроров Украины в тот же день.

В дальнейшем один из предложенных кандидатов подал заявление об исключении его из числа кандидатов по собственному желанию. 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины удовлетворил это заявление и сообщил о соответствующем решении Генерального прокурора.

Назначение члена Конкурсной комиссии Генеральным прокурором

Учитывая недостаточное количество кандидатов, предложенных Советом прокуроров Украины, и с целью своевременного выполнения требований абзаца четвертого части третьей статьи 29-1 Закона Украины «О прокуратуре», Генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката О. Шевчука — единственного кандидата из числа лиц, принимавших участие в конкурсе и соответствовавших требованиям закона.

Относительно возможности изменения состава Конкурсной комиссии

В соответствии с частью третьей статьи 29-1 Закона Украины «О прокуратуре», полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть досрочно прекращены исключительно в случае:

подачи личного заявления о прекращении полномочий;

невозможности участвовать в заседаниях по состоянию здоровья более чем в течение одного месяца;

внесения Конкурсной комиссией предложения о досрочном прекращении полномочий ее члена в случаях, предусмотренных регламентом комиссии;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда;

признания лица недееспособным или безвестно отсутствующим;

смерти.

Лишь при наличии одного из указанных оснований Генеральный прокурор принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии и определяет другого члена в порядке, установленном законом.

Относительно правомочности Конкурсной комиссии

Конкурсная комиссия является правомочной при условии утверждения ее в полном составе. В настоящее время полный состав комиссии не сформирован, поскольку еще не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета Министров Украины.

