27 января во всех регионах будут применяться графики отключений электроэнергии — Укрэнерго

19:24, 26 января 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Фото: freepik.com
Во вторник, 27 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — заявили в «Укрэнерго».

