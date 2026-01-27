Судьи КСУ разъяснили решение относительно сроков обращения в суд по зарплате — онлайн-лекция

Сроки обращения работника в суд с иском о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат в контексте решения КСУ: тематическая онлайн-лекция судей.

Установление трехмесячного срока для обращения работника в суд с иском о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат противоречит Конституции Украины. Такая норма не только нарушает гарантии своевременного получения вознаграждения за труд, но и лишает работника реальной возможности эффективно реализовать право на судебную защиту. Об этом шла речь во время лекции, посвященной анализу Решения № 1-р/2025 по делу по конституционному представлению Верховного Суда относительно сроков обращения в суд работника, трудовые отношения которого еще не прекращены.

Предмет конституционного контроля в этом деле — часть первая статьи 233 Кодекса законов о труде Украины, согласно которой «работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, кроме случаев, предусмотренных частью второй этой статьи».

В мероприятии приняли участие представители Национальной школы судей Украины, судьи, прокуроры, адвокаты, ученые, аспиранты, преподаватели, студенты учреждений высшего образования и слушатели Малой академии наук Украины.

Основными докладчиками выступили судьи Конституционного Суда Украины Галина Юровская, Александр Водянников и Виктор Городовенко.

Судьи ознакомили с содержанием этого решения, привели обоснование субъекта обращения, позиции Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины по данному делу, отдельные позиции Европейского суда по правам человека, осветили юридические позиции, которые были сформированы в этом решении и которые Суд применил из предыдущих решений, в частности относительно реализации права на судебную защиту.

Во время лекции судьи изложили основные аргументы этого решения, подчеркнув следующее.

В сфере трудовых отношений работник находится в экономическом и организационном подчинении у работодателя. Такая подчиненность может усложнить своевременное обращение в суд для защиты права на оплату труда, поэтому нередко работники воздерживаются от подачи иска в период действия трудовых отношений из-за опасений давления, ухудшения условий труда или возможного увольнения.

Судьи отметили, что сроки обращения в суд являются необходимым элементом законодательного регулирования, однако они не могут устанавливаться таким образом, чтобы существенно ограничивать право на судебную защиту.

Существование системы сроков обращения в суд всегда будет содержать элемент потенциальной несправедливости — либо для истца, который может не иметь достаточного времени для обращения в суд, либо для ответчика, который будет вынужден защищаться от требований после длительного периода бездействия другой стороны. Задача законодателя заключается в минимизации этой несправедливости и в максимально возможном согласовании интересов работника и работодателя.

Суд в решении отметил, что трехмесячный срок в делах о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат является чрезмерно коротким. Установление временного ограничения для реализации права лица является вопросом усмотрения законодателя. Критерием соответствия срока обращения работника в суд является его разумность. Разумным признается срок, который является достаточным для подачи иска при обычных жизненных обстоятельствах и не создает для работника чрезмерных трудностей.

Судьи также подчеркнули, что оценка разумности срока не может основываться на гипотетических случаях незнания закона, и решающим является то, обеспечивает ли срок реальную возможность реализовать право в обычных условиях.

В решении Суд обратил внимание, что введение военного положения в Украине объективно создает условия, которые нельзя считать обычными. Законодатель, устанавливая сроки обращения работника в суд, должен учитывать чрезвычайный характер правового режима военного положения и связанные с ним объективные препятствия в доступе к правосудию.

Докладчики также подчеркнули, что даже если работник пропустил трехмесячный срок обращения в суд, обязанность работодателя по выплате задолженности и право работника на получение вознаграждения за труд не прекращаются. В то же время действенность и эффективность способов восстановления права работника на получение вознаграждения за труд, в частности путем взыскания задолженности в судебном порядке, существенно ограничивается, поскольку не предусмотрено восстановление пропущенного срока.

Учитывая это и другие аргументы, изложенные в решении, Конституционный Суд Украины констатировал, что установление трехмесячного срока для обращения работника в суд о взыскании заработной платы и других причитающихся работнику выплат противоречит Конституции Украины, поскольку приводит к фактическому сужению содержания и объема конституционных прав.

Относительно решения есть отдельные мнения судей Конституционного Суда Украины, в которых судьи изложили свои соображения и выводы об основных его аспектах.

