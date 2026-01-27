Украина надеется на «промышленный безвиз» с ЕС в ближайшее время – Тарас Качка

Вице-премьер Качка анонсировал готовность законопроектов для заключения соглашения о взаимном признании сертификатов соответствия промышленной продукции.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка сообщил, что страна готовится к подписанию Соглашения о взаимном признании сертификатов соответствия промышленной продукции (ACAA), известного как «промышленный безвиз».

По его словам, два законопроекта по ACAA (№12221 и №12426) уже полностью готовы к одобрению и могут быть приняты в феврале, после чего начнется процесс заключения соглашения. Это позволит украинским производителям легче продавать продукцию на рынке ЕС.

«Сейчас этот тезис звучит почти фантастически, но, я думаю, что к этому нужно очень быстро готовиться. Для правительства и власти это будет означать максимально быстрое завершение всех институциональных реформ, которые продолжаются иногда десятилетиями, в частности в отношении таможни, других контролирующих органов, — отметил вице-премьер.

Особое внимание Качка уделил сфере окружающей среды, отметив, что Министерство окружающей среды ранее фактически не имело собственной политики и полностью зависело от аналитических центров и неправительственных организаций. Он подчеркнул необходимость сильного министерства, способного сбалансировать интересы промышленности, общин и муниципалитетов.

В то же время, по его словам, Украина будет просить о переходных периодах для внедрения сложных европейских директив, в частности в сельском хозяйстве. Вице-премьер пояснил, что это касается как ветеринарных норм, так и ограничений на использование химикатов для защиты растений, внедрение которых может повлиять на мелких фермеров и стоимость продукции на рынке ЕС.

