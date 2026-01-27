Україна сподівається на «промисловий безвіз» із ЄС найближчим часом – Тарас Качка

Віцепрем’єр Качка анонсував готовність законопроєктів для укладення угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності промислової продукції.

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка повідомив, що країна готується до підписання Угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію (ACAA), відомої як «промисловий безвіз».

За його словами, два законопроєкти щодо ACAA (№12221 та №12426) вже повністю готові до схвалення і можуть бути ухвалені у лютому, після чого розпочнеться процес укладення угоди. Це дозволить українським виробникам легше продавати продукцію на ринку ЄС.

«Зараз ця теза звучить майже фантастично, але, я думаю, що до цього треба дуже швидко готуватися. Для уряду та влади це означатиме максимально швидке завершення всіх інституційних реформ, які тривають деколи десятиліттями, зокрема щодо митниці, інших контролюючих органів, – зазначив віцепрем’єр.

Особливу увагу Качка приділив сфері довкілля, зазначивши, що Міністерство довкілля раніше фактично не мало власної політики і повністю залежало від аналітичних центрів та неурядових організацій. Він підкреслив необхідність сильного міністерства, яке здатне збалансувати інтереси промисловості, громад і муніципалітетів.

Водночас, за його словами Україна проситиме про перехідні періоди для впровадження складних європейських директив, зокрема у сільському господарстві. Віцепрем’єр пояснив, що це стосується як ветеринарних норм, так і обмежень на використання хімікатів для захисту рослин, впровадження яких може вплинути на дрібних фермерів та вартість продукції на ринку ЄС.

