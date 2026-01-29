  1. В Украине

Какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации — разъяснение НАПК

13:36, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации — разъяснение НАПК
Фото: kherson.tax.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

За умышленную неподачу субъектом декларирования декларации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 3000 НМДГ либо общественных работ сроком от 150 до 240 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ст. 366-3 УК Украины).

За несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 НМДГ (ч. 1 ст. 172-6 КУоАП).

Субъектами административной или уголовной ответственности за неподачу или несвоевременную подачу декларации являются лица, указанные в п. 1, пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона, которые в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закона обязаны подавать декларацию.

Нарушение сроков подачи декларации:

«Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, подлежат внесению в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр нарушителей)», — добавили в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация госслужащие НАПК реестр деклараций декларирование электронная декларация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]