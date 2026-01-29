Какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации — разъяснение НАПК

За несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Фото: kherson.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации.

За умышленную неподачу субъектом декларирования декларации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 3000 НМДГ либо общественных работ сроком от 150 до 240 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ст. 366-3 УК Украины).

За несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 НМДГ (ч. 1 ст. 172-6 КУоАП).

Субъектами административной или уголовной ответственности за неподачу или несвоевременную подачу декларации являются лица, указанные в п. 1, пп. «а», «в» – «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона, которые в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закона обязаны подавать декларацию.

Нарушение сроков подачи декларации:

«Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, подлежат внесению в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр нарушителей)», — добавили в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.