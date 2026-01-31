В Киеве полностью отсутствует водоснабжение, - Киевводоканал
В субботу, 31 января, в Киеве зафиксировано полное прекращение водоснабжения во всех районах города, о чем сообщили в Киевводоканале.
"В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах города.
В настоящее время энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", - говорится в сообщении.
Напомним, морозы и снегопады вызвали проблемы с электричеством по Украине. В ряде областей аварийные отключения.
В Киеве и области ввели экстренные отключения света, не работает метрополитен.
Мы писали, что Одесса и область с 30 января частично без света.
