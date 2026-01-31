В Киеве полностью отсутствует водоснабжение, - Киевводоканал

Во всех районах города временно прекратили водоснабжение.

В субботу, 31 января, в Киеве зафиксировано полное прекращение водоснабжения во всех районах города, о чем сообщили в Киевводоканале.

"В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах города.

В настоящее время энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", - говорится в сообщении.

Напомним, морозы и снегопады вызвали проблемы с электричеством по Украине. В ряде областей аварийные отключения.

В Киеве и области ввели экстренные отключения света, не работает метрополитен.

Мы писали, что Одесса и область с 30 января частично без света.

