У Києві повністю відсутнє водопостачання, — Київводоканал

В усіх районах міста тимчасово припинили водопостачання.

У суботу, 31 січня, у Києві зафіксовано повне припинення водопостачання в усіх районах міста, про що повідомили в Київводоканалі.

"У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, морози та снігопади спричинили проблеми з електрикою по Україні. У низці областей аварійні відключення.

У Києві та області запровадили екстренні відключення світла, не працює метрополітен.

Ми писали, що Одеса та область з 30 січня частково без світла.

