Какие лица не могут состоять в браке между собой — разъяснение Минюста

Министерство юстиции Украины напомнило, что право на брак имеют лица, достигшие брачного возраста — 18 лет. По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это соответствует его интересам (статьи 21–23 Семейного кодекса Украины (далее — Кодекс)).

В то же время Кодекс устанавливает запрет на заключение брака между собой для определенного круга лиц, учитывая биологические или социальные факторы.

Лица, которые не могут состоять в браке между собой

В соответствии со статьей 26 Кодекса в браке между собой не могут состоять:

лица, которые являются родственниками прямой линии родства. (Родство — это кровная связь, основанная на общем происхождении от одного лица или общего предка, от наличия которой зависят права и обязанности. В своей основе имеет биологический фактор. Прямая линия: родители и дети, деды и внуки, прабабка, прадед и правнуки);

родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра. Полнородными являются братья и сестры, имеющие общих родителей. Неполнородными являются братья и сестры, имеющие общую мать или общего отца;

двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница;

усыновитель и усыновленный им ребенок. Брак между усыновителем и усыновленным им ребенком может быть зарегистрирован только в случае отмены усыновления. (Ведь согласно статье 207 Кодекса усыновление — это принятие усыновителем в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществленное на основании решения суда, кроме случая, предусмотренного статьей 282 этого Кодекса).

В то же время указанной статьей предусмотрено, что по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

Недействительность брака

Если выяснится, что брак заключен между лицами, которым это запрещено законом, такой брак является основанием считать или признать его недействительным.

В соответствии со статьей 39 Кодекса брак, зарегистрированный между лицами, которые являются родственниками прямой линии родства, а также между родными братом и сестрой, является недействительным.

По заявлению лица орган государственной регистрации прекращает (признает недействительной) действие актовой записи о браке.

Брак между двоюродными братом и сестрой; между тетей, дядей и племянником, племянницей; между усыновителем и усыновленным им ребенком с нарушением требований, установленных частью пятой статьи 26 этого Кодекса, может быть признан недействительным по решению суда.

При рассмотрении дела о признании брака недействительным суд принимает во внимание, в какой мере этим браком нарушены права и интересы лица, продолжительность совместного проживания супругов, характер их взаимоотношений, а также другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Брак не может быть признан недействительным в случае беременности жены или рождения ребенка у этих лиц (статья 41 Кодекса).

Обратиться в суд с иском о признании брака недействительным имеют право: жена или муж, другие лица, права которых нарушены в связи с регистрацией этого брака, родители, опекун, попечитель ребенка, прокурор (статья 42 Кодекса).

Брак является недействительным со дня его государственной регистрации (статья 44 Кодекса).

Правовые последствия недействительности брака

Недействительный брак (статья 39 этого Кодекса), а также брак, признанный недействительным по решению суда, не является основанием для возникновения у лиц, между которыми он был зарегистрирован, прав и обязанностей супругов, а также прав и обязанностей, установленных для супругов другими законами Украины.

Если в течение недействительного брака лица приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве общей долевой собственности.

Размер долей каждого из них определяется в соответствии с их участием в приобретении этого имущества своим трудом и средствами.

Если лицо получало алименты от того, с кем состояло в недействительном браке, сумма выплаченных алиментов считается полученной без достаточного правового основания и подлежит возврату в соответствии с Гражданским кодексом Украины, но не более чем за последние три года.

Лицо, которое вселилось в жилое помещение другого лица в связи с регистрацией с ним недействительного брака, не приобрело права на проживание в нем и может быть выселено.

Лицо, которое в связи с регистрацией недействительного брака изменило свою фамилию, считается таким, что именуется этой фамилией без достаточного правового основания.

Правовые последствия, установленные частями второй — пятой этой статьи, применяются к лицу, которое знало о препятствиях к регистрации брака и скрыло их от другой стороны и (или) от органа государственной регистрации актов гражданского состояния (статья 45 Кодекса).

Особые правовые последствия недействительности брака

Если лицо не знало и не могло знать о препятствиях к регистрации брака, оно имеет право:

на раздел имущества, приобретенного в недействительном браке, как совместной совместной собственности супругов;

на проживание в жилом помещении, в которое оно вселилось в связи с недействительным браком;

на алименты в соответствии со статьями 75, 84, 86 и 88 этого Кодекса;

на фамилию, которую оно избрало при регистрации брака (статья 46 Кодекса).

Права и обязанности родителей и ребенка, родившегося в недействительном браке

Недействительность брака не влияет на объем взаимных прав и обязанностей родителей и ребенка, родившегося в этом браке (статья 47).

