  1. В Украине

Как законно передать право аренды земли другому лицу: в Минюсте разъяснили условия отчуждения

18:02, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когда согласие собственника не требуется, какие договоры заключаются и что проверяет государственный регистратор.
Как законно передать право аренды земли другому лицу: в Минюсте разъяснили условия отчуждения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В земельных правоотношениях вопрос отчуждения права аренды земельного участка остается одним из наиболее практически значимых — как для арендаторов, так и для органов государственной регистрации. Законодательство устанавливает четкие условия, порядок и ограничения такого отчуждения в зависимости от формы собственности земли, а также определяет требования к договорам и действиям государственного регистратора при переходе права аренды. Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста разъяснило ключевые нормы, на которые стоит обратить внимание.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, Земельный кодекс Украины в ч.5 ст.93 закрепляет следующие нормы:

  • право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения может отчуждаться его пользователем без согласия собственника, кроме земельных участков государственной, коммунальной собственности;
  • отчуждение права аренды земельного участка осуществляется по письменному договору между его пользователем и лицом, в пользу которого осуществляется отчуждение;
  • договор об отчуждении права аренды является основанием для государственной регистрации перехода права аренды земли.

В случае отчуждения права аренды земельного участка такое право переходит к лицу, в пользу которого оно отчуждено (ч.6 ст.7 Закона Украины «Об аренде земли»).

Относительно отчуждения арендатором права на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности ст.8-1 Закона Украины «Об аренде земли» устанавливает следующее:

  • право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности, предоставленного для строительства жилого дома, может быть отчуждено арендатором с согласия арендодателя в случае, если строительство начато, на срок и на условиях, определенных первоначальным договором аренды, или если такое отчуждение им предусмотрено;
  • арендатор, для получения согласия арендодателя, подает лично или направляет рекомендованным письмом ему соответствующее заявление;
  • арендодатель в месячный срок со дня получения заявления письменно предоставляет арендатору согласие на отчуждение или мотивированный отказ;
  • если в установленный срок арендодатель не предоставил согласия или отказа, арендатор может отчуждать право аренды через десять рабочих дней со дня окончания этого срока.

В соответствии с положениями ст.10, 20 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» государственный регистратор обязан установить личность заявителя и объем его полномочий, проверить сведения Государственного реестра прав на отсутствие противоречий, соблюдение условий договора, а также определить объем гражданской правоспособности и дееспособности юридических лиц, проверить полномочия их представителей путем получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в том числе об учредительных документах.

Так, например, в случае заключения договора отчуждения права аренды земельного участка между юридическими лицами (или между физическим и юридическим лицом) государственный регистратор обязательно должен убедиться, что заключенный договор соответствует требованиям их учредительных документов, в частности, проверить, не требуется ли решение органов управления о предоставлении согласия на его заключение и имеет ли лицо, которое его подписало, соответствующие полномочия.

Основанием для отказа в проведении государственной регистрации отчуждения права аренды может быть наличие зарегистрированных обременений (п.6 ч.1 ст.24 Закона о регистрации).

При этом государственный регистратор обязан исследовать содержание обременения и четко установить, препятствует ли оно соответствующей государственной регистрации.

Государственная регистрация осуществляется по заявлению одной из сторон договора путем обращения к государственному регистратору прав исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации или к нотариусу, в пределах области по местонахождению соответствующего земельного участка, кроме случаев, определенных приказом Минюста от 09.06.2023 № 2179/5 «О проведении государственной регистрации в пределах нескольких административно-территориальных единиц» (с изменениями).

Общий срок регистрации — 5 рабочих дней, с уплатой административного сбора в размере 170 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст земельная доля Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]