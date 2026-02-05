Как законно передать право аренды земли другому лицу: в Минюсте разъяснили условия отчуждения

Когда согласие собственника не требуется, какие договоры заключаются и что проверяет государственный регистратор.

В земельных правоотношениях вопрос отчуждения права аренды земельного участка остается одним из наиболее практически значимых — как для арендаторов, так и для органов государственной регистрации. Законодательство устанавливает четкие условия, порядок и ограничения такого отчуждения в зависимости от формы собственности земли, а также определяет требования к договорам и действиям государственного регистратора при переходе права аренды. Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста разъяснило ключевые нормы, на которые стоит обратить внимание.

Так, Земельный кодекс Украины в ч.5 ст.93 закрепляет следующие нормы:

право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения может отчуждаться его пользователем без согласия собственника, кроме земельных участков государственной, коммунальной собственности;

отчуждение права аренды земельного участка осуществляется по письменному договору между его пользователем и лицом, в пользу которого осуществляется отчуждение;

договор об отчуждении права аренды является основанием для государственной регистрации перехода права аренды земли.

В случае отчуждения права аренды земельного участка такое право переходит к лицу, в пользу которого оно отчуждено (ч.6 ст.7 Закона Украины «Об аренде земли»).

Относительно отчуждения арендатором права на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности ст.8-1 Закона Украины «Об аренде земли» устанавливает следующее:

право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности, предоставленного для строительства жилого дома, может быть отчуждено арендатором с согласия арендодателя в случае, если строительство начато, на срок и на условиях, определенных первоначальным договором аренды, или если такое отчуждение им предусмотрено;

арендатор, для получения согласия арендодателя, подает лично или направляет рекомендованным письмом ему соответствующее заявление;

арендодатель в месячный срок со дня получения заявления письменно предоставляет арендатору согласие на отчуждение или мотивированный отказ;

если в установленный срок арендодатель не предоставил согласия или отказа, арендатор может отчуждать право аренды через десять рабочих дней со дня окончания этого срока.

В соответствии с положениями ст.10, 20 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» государственный регистратор обязан установить личность заявителя и объем его полномочий, проверить сведения Государственного реестра прав на отсутствие противоречий, соблюдение условий договора, а также определить объем гражданской правоспособности и дееспособности юридических лиц, проверить полномочия их представителей путем получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в том числе об учредительных документах.

Так, например, в случае заключения договора отчуждения права аренды земельного участка между юридическими лицами (или между физическим и юридическим лицом) государственный регистратор обязательно должен убедиться, что заключенный договор соответствует требованиям их учредительных документов, в частности, проверить, не требуется ли решение органов управления о предоставлении согласия на его заключение и имеет ли лицо, которое его подписало, соответствующие полномочия.

Основанием для отказа в проведении государственной регистрации отчуждения права аренды может быть наличие зарегистрированных обременений (п.6 ч.1 ст.24 Закона о регистрации).

При этом государственный регистратор обязан исследовать содержание обременения и четко установить, препятствует ли оно соответствующей государственной регистрации.

Государственная регистрация осуществляется по заявлению одной из сторон договора путем обращения к государственному регистратору прав исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации или к нотариусу, в пределах области по местонахождению соответствующего земельного участка, кроме случаев, определенных приказом Минюста от 09.06.2023 № 2179/5 «О проведении государственной регистрации в пределах нескольких административно-территориальных единиц» (с изменениями).

Общий срок регистрации — 5 рабочих дней, с уплатой административного сбора в размере 170 грн.

