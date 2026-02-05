Як законно передати право оренди землі іншій особі: у Мін’юсті роз’яснили умови відчуження

Коли згода власника не потрібна, які договори укладаються та що перевіряє державний реєстратор.

У земельних правовідносинах питання відчуження права оренди земельної ділянки залишається одним із найбільш практично значущих — як для орендарів, так і для органів державної реєстрації. Законодавство встановлює чіткі умови, порядок та обмеження такого відчуження залежно від форми власності землі, а також визначає вимоги до договорів і дій державного реєстратора під час переходу права оренди. Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту роз’яснило ключові норми, на які варто звернути увагу.

Так, Земельний кодекс України у ч.5 ст.93 закріплює такі норми:

право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення може відчужуватися її користувачем без погодження з власником, крім земельних ділянок державної, комунальної власності;

відчуження права оренди земельної ділянки здійснюється за письмовим договором між її користувачем та особою, на користь якої здійснюється відчуження;

договір щодо відчуження права оренди є підставою для державної реєстрації переходу права оренди землі.

У разі відчуження права оренди земельної ділянки таке право переходить до особи, на користь якої воно відчужено (ч.6 ст.7 Закону України «Про оренду землі»).

Щодо відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності ст.8-1 Закону України «Про оренду землі» встановлює таке:

право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності, наданої для будівництва житлового будинку, може бути відчужене орендарем за згодою орендодавця у разі, якщо будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним договором оренди, або якщо таке відчуження ним передбачено;

орендар, для отримання згоди орендодавця, подає особисто або надсилає рекомендованим листом йому відповідну заяву;

орендодавець у місячний строк з дня отримання заяви письмово надає орендарю згоду на відчуження або вмотивовану відмову;

якщо в установлений строк орендодавець не надав згоди або відмови, орендар може відчужувати право оренди через десять робочих днів з дня закінчення цього строку.

Відповідно до положень ст.10, 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор повинен встановити особу заявника та обсяг його повноважень, перевірити відомості Державного реєстру прав на відсутність суперечностей, дотримання умов договору, а також визначити обсяг цивільної право та дієздатності юридичних осіб, перевірити повноваження їх представників шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі про установчі документи.

Так, наприклад, у разі укладення договору відчуження права оренди земельної ділянки між юридичними особами (або між фізичною та юридичною), державний реєстратор обов’язково повинен переконатися, що укладений договір відповідає вимогам їх установчих документів, зокрема, перевірити чи не потрібно рішення органів управління про надання згоди на його укладення та чи має особа, яка його підписала, відповідні повноваження.

Підставою для відмови у проведенні державної реєстрації відчуження права оренди може бути наявність зареєстрованих обтяжень (п.6 ч.1 ст.24 Закону про реєстрацію).

Проте, державний реєстратор повинен дослідити зміст обтяження та чітко встановити чи перешкоджає це відповідній державній реєстрації.

Державна реєстрація відбувається за заявою однієї із сторін договору шляхом звернення до державного реєстратора прав виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації або нотаріуса, в межах області за місцезнаходженням відповідної земельної ділянки, крім випадків визначених наказом Мін`юсту від 09.06.2023 № 2179/5 «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» (зі змінами).

Загальний строк реєстрації – 5 робочих днів, зі сплатою адміністративного збору в розмірі 170 грн.

