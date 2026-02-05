Украина будет поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами, — Владимир Зеленский

По словам Президента, военных необходимо будет поощрять высокими заработными платами.

Украинских военных во время прекращения огня будут поощрять высокими зарплатами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

«Будем беречь нашу армию — 800 тысяч — о которой мы говорили, переводить ее после окончания войны или после прекращения огня с мобилизационной в контрактную армию… Тех, кто захочет», — сказал Глава государства.

По словам Президента, при этом военных необходимо будет поощрять высокими заработными платами.

«Я поставил задачу новому министру обороны, я ему сказал, какой уровень зарплат для первой линии, там, где люди рискуют своей жизнью. Даже во время прекращения огня на первой линии в разы должна быть большая зарплата. Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы способны это сделать», — отметил он.

Зеленский добавил, что в этом вопросе Украине необходима финансовая помощь прежде всего со стороны европейцев: «Потому что украинская армия — это часть безопасности Европы».

Напомним, в декабре Владимир Зеленский сообщал, что мирное соглашение предусматривает ограничение численности войск в Украине — около 800 тысяч военнослужащих.

