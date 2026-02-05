  1. В Украине

Украина будет поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами, — Владимир Зеленский

16:56, 5 февраля 2026
По словам Президента, военных необходимо будет поощрять высокими заработными платами.
Фото: unian.ua
Украинских военных во время прекращения огня будут поощрять высокими зарплатами. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

«Будем беречь нашу армию — 800 тысяч — о которой мы говорили, переводить ее после окончания войны или после прекращения огня с мобилизационной в контрактную армию… Тех, кто захочет», — сказал Глава государства.

По словам Президента, при этом военных необходимо будет поощрять высокими заработными платами.

«Я поставил задачу новому министру обороны, я ему сказал, какой уровень зарплат для первой линии, там, где люди рискуют своей жизнью. Даже во время прекращения огня на первой линии в разы должна быть большая зарплата. Об этом мы говорим, мы будем все это считать, насколько мы способны это сделать», — отметил он.

Зеленский добавил, что в этом вопросе Украине необходима финансовая помощь прежде всего со стороны европейцев: «Потому что украинская армия — это часть безопасности Европы».

Напомним, в декабре Владимир Зеленский сообщал, что мирное соглашение предусматривает ограничение численности войск в Украине — около 800 тысяч военнослужащих.

ВСУ Владимир Зеленский

