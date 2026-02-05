Україна буде заохочувати 800-тисячну армію високими зарплатами, — Володимир Зеленський

За словами Президента, військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.

Фото: unian.ua

Українських військових під час припинення вогню будуть заохочувати високими зарплатами. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві.

«Будемо берегти нашу армію – 800 тисяч – про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії... Ті, хто захоче», - сказав Глава держави.

За словами Президента, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.

«Я поставив задачу новому міністру оборони, я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити», - сказав він.

Зеленський додав, що в цьому питанні Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців: «Бо українська армія – це частина безпеки Європи».

Нагадаємо, у грудні Володимир Зеленський повідомляв, що мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні - близько 800 тисяч військових.

