Делегации в Абу-Даби обсудили методы введения перемирия и мониторинг прекращения боевых действий, – Умеров подвел итоги

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что делегации Украины, США и РФ обсудили методы введения перемирия и механизмы контроля за прекращением боевых действий и договорились продолжить встречи в ближайшие недели.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что 4-5 февраля в Абу-Даби состоялись вторые трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России, организованные Объединенные Арабские Эмираты, с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.

По его словам, переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения продолжительного мира. Делегации обсудили методы внедрения перемирия и механизмы мониторинга прекращения военных действий.

Умеров отметил, что стороны достигли договоренности о взаимном увольнении по 157 военнопленных с каждой стороны. По его словам, это первый обмен за последние пять месяцев.

Он также сообщил, что в течение двух дней переговоров делегации обсудили ряд нерешенных вопросов и договорились проинформировать свои столицы и продлить трехсторонние встречи в ближайшие недели.

Как сообщалось, 4 февраля прошел первый день трехсторонних переговоров с участием украинской, американской и российской сторон. Обсуждение длилось около пяти часов.

5 февраля Украина вернула из плена 150 военных и 7 гражданских.

