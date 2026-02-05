Делегації в Абу-Дабі обговорили методи запровадження перемирʼя та моніторинг припинення бойових дій, – Умєров підбив підсумки

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що делегації України, США та РФ обговорили методи запровадження перемир’я й механізми контролю за припиненням бойових дій та домовилися продовжити зустрічі найближчими тижнями.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 4–5 лютого в Абу-Дабі відбулися другі тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, організовані Об’єднані Арабські Емірати, з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.

За його словами, переговори мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру. Делегації, зокрема, обговорили методи впровадження перемир’я та механізми моніторингу припинення воєнних дій.

Умєров зазначив, що сторони досягли домовленості про взаємне звільнення по 157 військовополонених з кожного боку. За його словами, це перший обмін за останні п’ять місяців.

Він також повідомив, що протягом двох днів переговорів делегації обговорили низку невирішених питань і домовилися поінформувати свої столиці та продовжити тристоронні зустрічі впродовж найближчих тижнів.

Як повідомлялося, 4 лютого пройшов перший день тристоронніх перемовин за участі української, американської та російської сторін. Обговорення тривали приблизно пʼять годин.

5 лютого Україна повернула з полону 150 військових та 7 цивільних.

