  1. В Україні

Делегації в Абу-Дабі обговорили методи запровадження перемирʼя та моніторинг припинення бойових дій, – Умєров підбив підсумки

19:48, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що делегації України, США та РФ обговорили методи запровадження перемир’я й механізми контролю за припиненням бойових дій та домовилися продовжити зустрічі найближчими тижнями.
Делегації в Абу-Дабі обговорили методи запровадження перемирʼя та моніторинг припинення бойових дій, – Умєров підбив підсумки
фото: Рустем Умєров
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 4–5 лютого в Абу-Дабі відбулися другі тристоронні переговори делегацій України, США та Росії, організовані Об’єднані Арабські Емірати, з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, переговори мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру. Делегації, зокрема, обговорили методи впровадження перемир’я та механізми моніторингу припинення воєнних дій.

Умєров зазначив, що сторони досягли домовленості про взаємне звільнення по 157 військовополонених з кожного боку. За його словами, це перший обмін за останні п’ять місяців.

Він також повідомив, що протягом двох днів переговорів делегації обговорили низку невирішених питань і домовилися поінформувати свої столиці та продовжити тристоронні зустрічі впродовж найближчих тижнів.

Як повідомлялося, 4 лютого пройшов перший день тристоронніх перемовин за участі української, американської та російської сторін. Обговорення тривали приблизно пʼять годин. 

5 лютого Україна повернула з полону 150 військових та 7 цивільних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Україна Рустем Умєров переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]