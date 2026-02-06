Соломенский райсуд Киева сообщил о проблемах с обеспечением офисной бумагой

Суд просит стороны и других участников судебных производств подавать процессуальные документы и другую корреспонденцию почтовой связью или лично в бумажном виде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что в настоящее время в суде имеются проблемы с обеспечением офисной бумагой формата А4, что приводит к задержкам в печати документов, поступающих через подсистему «Электронный суд» и на официальный электронный адрес суда. Об этом говорится в заявлении Соломенского райсуда Киева.

«Учитывая указанное, просим стороны и других участников судебных производств при наличии возможности подавать процессуальные документы и другую корреспонденцию почтовой связью или лично в бумажном виде», — сообщил суд.

Ранее из-за перепадов напряжения в здании Соломенского райсуда Киева загорелось сетевое оборудование.

В январе Соломенский райсуд Киева ограничил работу из-за отсутствия отопления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.