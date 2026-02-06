  1. В Україні

Солом’янський райсуд Києва повідомив про проблеми з забезпеченням офісного паперу

10:36, 6 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд просить сторін та інших учасників судових проваджень подавати процесуальні документи та іншу кореспонденцію поштовим зв’язком або особисто у паперовому вигляді.
Солом’янський райсуд Києва повідомив про проблеми з забезпеченням офісного паперу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Солом’янський районний суд міста Києва повідомив, що наразі у суді є проблеми з забезпеченням офісного паперу формату А4, що призводить до затримок у друкуванні документів що надходять через підсистему «Електронний суд» та на офіційну електронну пошту суді. Про це йдеться у заяві Солом'янського райсуду Києва.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«Враховуючи зазначене, просимо сторін та інших учасників судових проваджень за наявною можливості подавати процесуальні документи та іншу кореспонденцію поштовим зв’язком або особисто у паперовому вигляді», - повідомив суд.

Раніше через перепади напруги у будівлі Солом'янського райсуду Києва загорілося мережеве обладнання.

У січні Солом’янський райсуд Києва обмежував роботу через відсутність опалення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Солом'янський районний суд Києва

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дилема для фермера: Верховний Суд про межі цивільного та господарського судочинства

Суд визначив юрисдикцію у спорах про відшкодування шкоди юридичними особами.

НБУ змінює правила гри: нові вимоги до внутрішнього аудиту фінкомпаній з 2026 року

Нові стандарти внутрішнього аудиту, обов’язкові річні плани і програма забезпечення якості: жорсткі правила від Національного Банку для ринку фінансів.

Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]