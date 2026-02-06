Солом’янський райсуд Києва повідомив про проблеми з забезпеченням офісного паперу

Суд просить сторін та інших учасників судових проваджень подавати процесуальні документи та іншу кореспонденцію поштовим зв’язком або особисто у паперовому вигляді.

Солом’янський районний суд міста Києва повідомив, що наразі у суді є проблеми з забезпеченням офісного паперу формату А4, що призводить до затримок у друкуванні документів що надходять через підсистему «Електронний суд» та на офіційну електронну пошту суді. Про це йдеться у заяві Солом'янського райсуду Києва.

«Враховуючи зазначене, просимо сторін та інших учасників судових проваджень за наявною можливості подавати процесуальні документи та іншу кореспонденцію поштовим зв’язком або особисто у паперовому вигляді», - повідомив суд.

Раніше через перепади напруги у будівлі Солом'янського райсуду Києва загорілося мережеве обладнання.

У січні Солом’янський райсуд Києва обмежував роботу через відсутність опалення.

