  1. В Украине

Украина готовит единый фармацевтический регулятор по стандартам ЕС: что изменится для рынка лекарств

17:06, 16 февраля 2026
В Украине готовятся запустить единый орган государственного контроля в фармотрасли, который с 2027 года будет работать по стандартам ЕС, усилит надзор за качеством и безопасностью продукции и будет способствовать интеграции украинского рынка в европейское пространство.
фото: raybori.gov.ua
В Украине собираются создать единый орган государственного контроля (ОГК) в фармотрасли. Его запуск — одно из требований для вступления в ЕС. В соответствии с законопроектом, разработанным Комитетом ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, речь идет о создании Украинского фармацевтического агентства, которое должно начать работу с 1 января 2027 года.

Орган будет контролировать обращение лекарственных средств, медицинских изделий, крови и её компонентов, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, косметики и субстанций человеческого происхождения (SoHO) по стандартам ЕС.

Цель — обеспечить украинцев качественными и безопасными лекарствами и внедрить европейские правила регулирования.

В прошлом году стартовал проект Twinning при участии экспертов из Литвы, Польши и Германии. Он направлен на ускорение создания ОГК. Работа ведется по трем направлениям: подготовка нормативной базы по стандартам ЕС, формирование структуры и финансовой модели органа, усиление его институциональной способности.

«Среди приоритетов: регистрация лекарственных средств, проведение инспекций GMP и GDP, регулирование донорства крови, надзор за медицинскими изделиями и аптечное производство лекарств. Команда экспертов работает, чтобы наши правила регистрации лекарств и проверки производств полностью соответствовали стандартам ЕС. Это фундамент безопасности медицинской сферы», — отметил глава профильного Комитета, народный депутат от «Слуги Народа» Михаил Радуцкий.

Создание агентства также должно обеспечить международное признание контроля качества. Это позволит украинским производителям продавать продукцию в странах ЕС.

«Эта организация должна стать авторитетным институтом, гарантирующим высокое качество украинских лекарств. Это откроет путь нашим производителям к европейским закупкам. Наши лекарства смогут официально закупать для нужд больниц по всему Евросоюзу», — подчеркнул Радуцкий.

В настоящее время продолжается активная подготовка документов. Отмечается, что МОЗ уже представило проект положения о будущем Агентстве для общественного обсуждения.

законопроект Минздрав

