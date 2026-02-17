Военным гарантировали 6 месяцев на выбранной должности и сократили сроки до званий: что предусматривает новый указ

Какие ключевые изменения в прохождении военной службы предусмотрены новым указом Президента.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым мужчины в возрасте от 60 лет смогут официально подписывать контракты для службы в армии.

В Минобороны отмечают, что этим указом предусмотрено, что добровольцы в возрасте от 60 лет смогут заключить однолетний контракт, порядок присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки уточнен, а для контрактников закреплено право служить на выбранной должности.

Документ вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Ключевые изменения в службе

Контракт для добровольцев 60+

Добровольцы в возрасте от 60 лет во время действия военного положения могут заключить контракт на прохождение военной службы. Срок такого контракта — 1 год.

В Минобороны указывают, что это исключительно добровольная инициатива и исключительно для тех, кто признан военно-врачебной комиссией пригодным к военной службе по состоянию здоровья.

Мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не осуществляется.

Для принятия на службу по контракту добровольцы от 60 лет должны подать соответствующие обращения и письма от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания.

При этом, если доброволец принимается на военную службу по контракту как офицер, письмо командира воинской части о заключении контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Кто может получить очередное звание в сокращенные сроки

Военнослужащий может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:

служит в боевой части, которая участвует в военных действиях (перечень таких частей определяет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины);

служит в воинской части, которая не относится к боевому составу, и не менее трех месяцев выполнял или выполняет боевые (специальные) задачи в боевых частях, задействованных в ведении военных действий;

во время действия военного положения выполнял боевые (специальные) задачи в боевых частях, задействованных в ведении военных действий, и был признан военно-врачебными комиссиями непригодным к военной службе по состоянию здоровья или пригодным к военной службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества, и в дальнейшем переведен в другие воинские части либо возвращен из командировки в свою воинскую часть.

Когда могут присвоить очередное воинское звание военнослужащему ВСУ в сокращенные сроки во время действия военного положения:

через 1 год — для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи), а также младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

через 2 года — для высшего сержантского (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант), а также старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

В Минобороны отмечают, что для небоевых частей применяются более длительные сроки выслуги в звании.

Гарантированная служба на выбранной должности по контракту

Военнослужащий, подписавший контракт, гарантированно будет проходить службу не менее шести месяцев на выбранной должности.

Назначение на другие должности, в том числе в другие воинские части, возможно только по собственному желанию военнослужащего либо через шесть месяцев после замещения такой должности.

