  1. В Украине

Полиция опровергла информацию об «усиленном пропускном режиме» в школах Львовской области

15:11, 23 февраля 2026
Правоохранители подчеркнули, что никаких новых правил или изменений в системе безопасности учебных заведений Львова и области они не вводили и не инициировали.
Полиция Львовской области заявила, что не вводила никаких новых правил доступа к учебным заведениям. Ранее в отдельных каналах появились сообщения о якобы усилении пропускного режима в школах после теракта в ночь на 22 февраля.

В полиции подчеркнули, что никаких изменений в организации безопасности учебного процесса правоохранители не инициировали. В образовательных учреждениях по-прежнему работают офицеры образовательной безопасности, выполняющие свои обязанности по взаимодействию с администрациями школ.

Полиция находится в постоянном контакте с соответствующими службами Львовского городского совета и Львовского ОВА. В настоящее время дополнительные меры безопасности на уровне города и области не внедрялись, поскольку действующие правила отвечают требованиям военного положения и обеспечивают надлежащий уровень защиты, отметили правоохранители.

Полиция устанавливает авторов телеграм-каналов, которые распространили ложную информацию.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. 

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины). 

Также в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

полиция Львов школа

