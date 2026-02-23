  1. В Україні

Поліція спростувала інформацію про «посилений пропускний режим» у школах Львівщини

15:11, 23 лютого 2026
Правоохоронці наголосили, що жодних нових правил чи змін у системі безпеки навчальних закладів Львова та області вони не запроваджували і не ініціювали.
Поліція спростувала інформацію про «посилений пропускний режим» у школах Львівщини
Поліція Львівської області заявила, що не запроваджувала жодних нових правил щодо доступу до навчальних закладів. Раніше в окремих каналах з’явилися повідомлення про нібито посилення пропускного режиму в школах після теракту у ніч на 22 лютого.

У поліції наголосили, що жодних змін в організації безпеки навчального процесу правоохоронці не ініціювали. В освітніх закладах, як і раніше, працюють офіцери освітньої безпеки, які виконують свої обов’язки у взаємодії з адміністраціями шкіл.

Також поліція перебуває у постійному контакті з відповідними службами Львівської міської ради та Львівської ОВА. Наразі додаткових заходів безпеки на рівні міста та області не впроваджували, оскільки чинні правила відповідають вимогам воєнного стану та забезпечують належний рівень захисту, зазначили правоохоронці.

Наразі поліція встановлює авторів телеграм-каналів, які поширили неправдиву інформацію.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

