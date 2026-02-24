Больничный по беременности «готов к оплате», но не отображается в заявлении-расчете – что делать
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета сообщает о частой проблеме: электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам может иметь статус «готов к оплате», но при формировании заявления-расчета система выдает ошибку «ни один листок нетрудоспособности не найден».
Причина проблемы
Чаще всего ошибка возникает из-за выбора неправильного приложения при формировании заявления-расчета.
После обновления формы заявления-расчета, утвержденной постановлением Пенсионного фонда Украины от 19.08.2025 № 28-1, для разных видов листков нетрудоспособности предусмотрены отдельные приложения:
- Обычные больничные (временная нетрудоспособность) — одно приложение.
- Больничные по беременности и родам — другое приложение.
Если выбрать Приложение 1, система не подтянет больничный по беременности и родам, поскольку он отображается в другом разделе.
Как правильно подать заявление-расчет
Чтобы больничный по беременности и родам отобразился в заявлении, нужно:
- Выбрать новую форму заявления-расчета на портале ПФУ.
- При формировании заявления выбрать Приложение 6.
- Проверить наличие соответствующего электронного листка нетрудоспособности.
- Заполнить и подать заявление в установленном порядке.
Важные нюансы
- Статус «готов к оплате» свидетельствует о том, что листок нетрудоспособности сформирован корректно.
- Если он не отображается в заявлении-расчете — проверьте правильность выбранного приложения.
