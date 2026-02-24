Больничный по беременности «готов к оплате», но не отображается в заявлении-расчете – что делать

Причиной ошибки «ни одного листка нетрудоспособности не найдено» обычно является выбор неправильного приложения при формировании заявления-расчета на портале ПФУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета сообщает о частой проблеме: электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам может иметь статус «готов к оплате», но при формировании заявления-расчета система выдает ошибку «ни один листок нетрудоспособности не найден».

Причина проблемы

Чаще всего ошибка возникает из-за выбора неправильного приложения при формировании заявления-расчета.

После обновления формы заявления-расчета, утвержденной постановлением Пенсионного фонда Украины от 19.08.2025 № 28-1, для разных видов листков нетрудоспособности предусмотрены отдельные приложения:

Обычные больничные (временная нетрудоспособность) — одно приложение.

Больничные по беременности и родам — другое приложение.

Если выбрать Приложение 1, система не подтянет больничный по беременности и родам, поскольку он отображается в другом разделе.

Как правильно подать заявление-расчет

Чтобы больничный по беременности и родам отобразился в заявлении, нужно:

Выбрать новую форму заявления-расчета на портале ПФУ. При формировании заявления выбрать Приложение 6. Проверить наличие соответствующего электронного листка нетрудоспособности. Заполнить и подать заявление в установленном порядке.

Важные нюансы

Статус «готов к оплате» свидетельствует о том, что листок нетрудоспособности сформирован корректно.

Если он не отображается в заявлении-расчете — проверьте правильность выбранного приложения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.