Владимир Зеленский утвердил положение о грантах для молодежи из малых общин

17:42, 24 февраля 2026
Президент подписал указ о введении грантов для молодежи из малых общин.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №159/2026 «Об утверждении Положения о грантах Президента Украины для молодежи из малых территориальных общин».

Документом утверждается новое Положение, которое определяет порядок предоставления грантов главы государства молодым людям из малых территориальных общин.

Указом предусмотрено, что в 2026 году конкурс на получение президентских грантов может быть проведен без определения направлений общественно важных проектов и прогнозного объема их финансирования.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ датирован 24 февраля 2026 года.

Согласно положению, ежегодно может быть назначено до 500 грантов Президента Украины, которые предоставляются как проектная поддержка в размере до 200 тысяч гривен каждый за счет государственного бюджета Украины.

Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора молодежных проектов в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Конкурс организует и проводит Украинский молодежный фонд.

При проведении конкурса учитывается актуальная информация о перечне малых территориальных общин, предоставленная Министерством развития общин и территорий Украины по запросу Министерства молодежи и спорта Украины.

Направления общественно важных проектов, по которым будет проводиться конкурс в текущем году, ежегодно определяются Фондом.

Участвовать в конкурсе могут граждане Украины в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), которые на момент подачи конкурсного предложения имеют адрес задекларированного / зарегистрированного места проживания (пребывания) (для внутренне перемещенных лиц — адрес фактического места проживания / пребывания) в малой территориальной общине не менее одного года и осуществляют молодежную работу.

Субъекты подачи в возрасте от 14 до 18 лет, кроме лиц, которые в соответствии с Гражданским кодексом Украины имеют полную гражданскую дееспособность, для участия в конкурсе дополнительно подают письменное согласие одного из родителей, усыновителей, родителей-воспитателей, приемных родителей, попечителя, представителя учреждения, выполняющего обязанности попечителя, органа опеки и попечительства (до установления попечительства и назначения попечителя).

Фонд может определить дополнительные требования к субъектам подачи, которые могут участвовать в конкурсе по соответствующему направлению общественно важных проектов, по которым проводится конкурс в текущем году.

Фонд в установленном порядке утверждает порядок подачи в Фонд конкурсных предложений о поддержке молодежных проектов и проведения мониторинга их реализации.

Объявление о проведении конкурса составляется и публикуется Фондом в электронной системе Фонда и на его официальном вебсайте не позднее чем за 30 календарных дней до завершения срока подачи конкурсных предложений для участия в конкурсе.

Фонд может дополнительно публиковать объявление через собственные страницы в социальных сетях, партнерские платформы и т. п.

Для участия в конкурсе субъекты подачи подают документы, определенные Фондом в объявлении.

Документы подаются в соответствии с требованиями, определенными порядком подачи предложений и проведения мониторинга.

В случае установления Фондом подачи недостоверной информации Фонд прекращает рассмотрение молодежного проекта на любом этапе конкурса.

Конкурсные предложения для участия в конкурсе составляются на государственном языке и подаются субъектами подачи средствами электронной системы Фонда.

В случае проведения конкурса без использования электронной системы Фонда конкурсные предложения подаются в Фонд в порядке, определенном в объявлении.

Конкурс состоит из следующих этапов:

  • технический отбор молодежных проектов;
  • экспертный отбор молодежных проектов;
  • обсуждение Фондом с субъектами подачи предоставленных в установленном порядке рекомендаций экспертов;

подготовка и подача Министерству молодежи и спорта Украины предложений относительно перечня молодежных проектов, для реализации которых предлагается назначить грант Президента Украины, в котором указывается название молодежного проекта, субъект его подачи, сроки реализации и рекомендованный размер гранта Президента Украины.

Гранты Президента Украины назначаются указом Президента Украины по представлению Кабинета Министров.

законопроект Владимир Зеленский

