Правительство разрешило молодежным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона
Кабинет Министров Украины принял постановление о внесении изменений в правительственные решения от 3 июня 2020 года № 483 и от 28 апреля 2021 года № 630, которые регулируют передачу в аренду государственного и коммунального имущества. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.
Кому разрешили арендовать имущество без аукциона
Согласно постановлению, без проведения аукциона арендовать государственное или коммунальное имущество могут:
- молодежные и детские общественные объединения, которые сотрудничают с органами власти в реализации программ в сфере молодежной политики;
- молодежные центры — неприбыльные учреждения государственной и коммунальной формы собственности.
Речь идет об имуществе, которое не включено в Перечень первого типа и может использоваться для реализации молодежных программ, образовательных, общественных и просветительских инициатив.
Ожидаемые результаты
По данным Министерства, реализация постановления должна способствовать:
- расширению возможностей деятельности молодежных центров;
- усилению потенциала молодежных и детских общественных объединений;
- обеспечению большего количества пространств для работы с молодежью в общинах.
Документ, разработанный Министерством молодежи и спорта Украины, призван усовершенствовать механизмы реализации молодежной политики и финансовой поддержки молодежной инфраструктуры.
