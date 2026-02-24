Правительство разрешило молодежным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона

Правительство приняло изменения относительно доступа молодежных и детских организаций к государственному и коммунальному имуществу.

Кабинет Министров Украины принял постановление о внесении изменений в правительственные решения от 3 июня 2020 года № 483 и от 28 апреля 2021 года № 630, которые регулируют передачу в аренду государственного и коммунального имущества. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Кому разрешили арендовать имущество без аукциона

Согласно постановлению, без проведения аукциона арендовать государственное или коммунальное имущество могут:

молодежные и детские общественные объединения, которые сотрудничают с органами власти в реализации программ в сфере молодежной политики;

молодежные центры — неприбыльные учреждения государственной и коммунальной формы собственности.

Речь идет об имуществе, которое не включено в Перечень первого типа и может использоваться для реализации молодежных программ, образовательных, общественных и просветительских инициатив.

Ожидаемые результаты

По данным Министерства, реализация постановления должна способствовать:

расширению возможностей деятельности молодежных центров;

усилению потенциала молодежных и детских общественных объединений;

обеспечению большего количества пространств для работы с молодежью в общинах.

Документ, разработанный Министерством молодежи и спорта Украины, призван усовершенствовать механизмы реализации молодежной политики и финансовой поддержки молодежной инфраструктуры.

