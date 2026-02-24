  1. В Украине

Правительство разрешило молодежным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона

21:06, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство приняло изменения относительно доступа молодежных и детских организаций к государственному и коммунальному имуществу.
Правительство разрешило молодежным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество без аукциона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление о внесении изменений в правительственные решения от 3 июня 2020 года № 483 и от 28 апреля 2021 года № 630, которые регулируют передачу в аренду государственного и коммунального имущества. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кому разрешили арендовать имущество без аукциона

Согласно постановлению, без проведения аукциона арендовать государственное или коммунальное имущество могут:

  • молодежные и детские общественные объединения, которые сотрудничают с органами власти в реализации программ в сфере молодежной политики;
  • молодежные центры — неприбыльные учреждения государственной и коммунальной формы собственности.

Речь идет об имуществе, которое не включено в Перечень первого типа и может использоваться для реализации молодежных программ, образовательных, общественных и просветительских инициатив.

Ожидаемые результаты

По данным Министерства, реализация постановления должна способствовать:

  • расширению возможностей деятельности молодежных центров;
  • усилению потенциала молодежных и детских общественных объединений;
  • обеспечению большего количества пространств для работы с молодежью в общинах.

Документ, разработанный Министерством молодежи и спорта Украины, призван усовершенствовать механизмы реализации молодежной политики и финансовой поддержки молодежной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Кабинет Министров Украины аукцион образование аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

Комитет рекомендовал Раде принять новый закон о публичных закупках, в котором ранее находили коррупционные нормы

Евроинтеграционный законопроект о публичных закупках получил поддержку профильного комитета, но уже стал предметом критики.

Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.

ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

ВСП поддержал кандидатуру Иванны Окостень на должность судьи Ковельского городского районного суда

ВСП внесет представление Президенту Украины о назначении Иванны Окостень судьёй Ковельского городского районного суда Волынской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]