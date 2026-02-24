  1. В Украине

Таможенные нарушения при импорте 65 автомобилей – директора луцкой компании оштрафовали на более 4 млн грн

21:24, 24 февраля 2026
Директор компании из Луцка заплатит более 4 млн грн штрафа за фальшивые сертификаты EUR.1.
Фото иллюстративное
Ровенский городской суд признал виновным директора луцкой компании в нарушении таможенных правил, связанном с предоставлением поддельных документов при импорте 65 автомобилей. По решению суда, руководитель выплатит штраф более 4 миллионов гривен, что составляет 150% от суммы неуплаченных таможенных платежей, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Во время таможенного оформления транспортных средств директор и декларант компании подали таможенным органам сертификаты EUR.1, которые не были выданы компетентными органами Словацкой Республики. Это позволило неправомерно применить преференциальный режим налогообложения, в результате чего таможенные платежи были занижены на сумму более 2,7 миллиона гривен.

Таможенные органы Словакии подтвердили факт подделки сертификатов. При этом товары не соответствовали условиям преференциального происхождения по Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения и Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Суд установил, что действия директора имели умышленный характер и были направлены на уклонение от уплаты таможенных платежей. Его поведение квалифицировали по ч. 1 ст. 485 Таможенного кодекса Украины.

суд таможня Ровно штраф / штрафы авто

