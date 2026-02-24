Минюст подал иск в ВАКС о применении санкции к Олегу Цареву

К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царев владеет опосредованно, через жену и сына, в частности 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т. д.

Фото: glavcom.ua

Во вторник, 24 февраля, Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск к Олегу Цареву о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях».

Царев Олег Анатольевич был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012 года).

«Царев О.А. занимал должность “спикера парламента” так называемой “новороссии” — объединения так называемых “донецкой народной республики” (далее — днр) и “луганской народной республики” (далее — лнр) — квазигосударственных образований, созданных рф на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В отношении Царева О.А. имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины», — сообщили в Минюсте.

Также там добавили, что с 2014 года Царев занимается публичной деятельностью, в частности через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространение публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 года — направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

Кроме того, ответчик принимал участие в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины.

К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царев О.А. владеет опосредованно через жену Цареву Ларису Анатольевну и сына Царева Максима Олеговича, в частности 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т. д.

