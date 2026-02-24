  1. В Украине

Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины и призвала к прекращению огня

20:16, 24 февраля 2026
За резолюцию проголосовали 107 стран, воздержались — 51.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Поддержка устойчивого мира в Украине», в которой призывает к немедленному прекращению огня и подчеркивает необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Это подтверждение того, что Украина не один на один — и что принципы Устава ООН по-прежнему имеют значение. Мы благодарны всем 107 государствам-членам, которые поддержали этот четкий сигнал. Мы и дальше будем действовать — твердо и последовательно — ради достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — сказал он.

За резолюцию проголосовали 107 стран, воздержались — 51. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан. США воздержались.

Украина война ООН

