$9000 за перевод с передовой части к службе в тылу: в Киеве задержали военнослужащего

В Киеве правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который занимался решением кадровых вопросов. Об этом сообщила столичная полиция.

«Узнав от знакомого, что один из военнослужащих проходит службу непосредственно на линии боевого соприкосновения, он предложил свою «помощь» в переводе последнего в другую воинскую часть на более безопасный участок фронта.

Фигурант мотивировал это тем, что имеет влияние на должностных лиц военного командования и может способствовать принятию соответствующего решения», — заявили в полиции.

За такую «услугу» он начал требовать 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. Из этой суммы шесть тысяч долларов злоумышленник просил передать сразу как аванс, а еще три тысячи — после организации перевода военнослужащего.

Правоохранители задокументировали преступление и задержали фигуранта. Нарушителю сообщили о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

