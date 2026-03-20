$9000 за перевод с передовой части к службе в тылу: в Киеве задержали военнослужащего

12:57, 20 марта 2026
Правоохранители задокументировали преступление и задержали правонарушителя после передачи первой части неправомерной выгоды.
В Киеве правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который занимался решением кадровых вопросов. Об этом сообщила столичная полиция.

«Узнав от знакомого, что один из военнослужащих проходит службу непосредственно на линии боевого соприкосновения, он предложил свою «помощь» в переводе последнего в другую воинскую часть на более безопасный участок фронта.

Фигурант мотивировал это тем, что имеет влияние на должностных лиц военного командования и может способствовать принятию соответствующего решения», — заявили в полиции.

За такую «услугу» он начал требовать 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. Из этой суммы шесть тысяч долларов злоумышленник просил передать сразу как аванс, а еще три тысячи — после организации перевода военнослужащего.

Правоохранители задокументировали преступление и задержали фигуранта. Нарушителю сообщили о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

