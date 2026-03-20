$9000 за переведення з передової частини до служби у тилу: у Києві затримали військового

12:57, 20 березня 2026
Правоохоронці задокументували злочин та затримали правопорушника після передачі першої частини неправомірної вигоди.
У Києві правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який займався вирішенням кадрових питань. Про це повідомила столична поліція.

«Дізнавшись від знайомого, що один із військовослужбовців проходить службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, він запропонував свою «допомогу» у переведенні останнього до іншої військової частини на більш безпечну ділянку фронту.

Фігурант мотивував це тим, що має вплив на посадових осіб військового командування і може посприяти ухваленню відповідного рішення», - заявили у поліції.

За таку «послугу» він почав вимагати 9 тисяч доларів неправомірної вигоди. Із цієї суми шість тисяч доларів зловмисник просив передати одразу як аванс, а ще три тисячі – після організації переведення військовослужбовця.

Правоохоронці задокументували злочин та затримали фігуранта. Порушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Національна поліція Київ військовослужбовці

