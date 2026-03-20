  В Украине

Новоназначенные судьи завершили начальную подготовку в НШСУ

14:30, 20 марта 2026
Учебные сессии продолжались двенадцать дней и охватили 10 ключевых тем в формате тренингов, сочетавших теорию и актуальную практику.
Фото: court.gov.ua
Национальная школа судей 19 марта успешно завершила начальную подготовку для 14 назначенных судей апелляционных судов, которые ранее не имели стажа работы на должности судьи. Об этом сообщила НШСУ.

Итоги начальной подготовки подвела исполняющая обязанности ректора НШСУ Наталия Шуклина. Она отметила, что обучение было направлено на формирование практических навыков, необходимых для эффективного выполнения судейских полномочий. Программа сочетала прохождение начальной подготовки по индивидуальным планам и часть общего блока в онлайн-формате. Учебные сессии продолжались двенадцать дней и охватили 10 ключевых тем в формате тренингов, объединявших теорию и актуальную практику.

К преподаванию было привлечено более 40 высококвалифицированных тренеров из разных регионов Украины, среди которых 90% составляли опытные судьи-практики, а также специалисты в области науки, адвокатуры, психологии и журналистики. Такой междисциплинарный подход обеспечил прикладной характер подготовки и непосредственную связь с реальными вызовами судейской деятельности.

Участники отметили логичную структуру индивидуальных планов, содержательность программы и ее соответствие целям подготовки. Темы охватили ключевые аспекты деятельности судьи апелляционной инстанции — от материального и процессуального права до практики ЕСПЧ, а также особенности организации работы суда, документооборота и электронного правосудия. Индивидуальные планы способствовали развитию системного мышления, способности анализировать материалы дела и формулировать мотивированные решения.

Особенно полезными для участников оказались тренинги «Языковое оформление судебных решений», «Дисциплинарная ответственность судьи: от теории к практике», а также «Правовые и организационные основы правотворческой деятельности в Украине». Тема языкового оформления решений была признана наиболее практико-ориентированной, подчеркивая роль судебного решения не только как инструмента правоприменения, но и как средства коммуникации суда с обществом.

Судьи отметили профессиональный уровень организации учебного процесса, квалификацию преподавателей и практическую направленность материала, а работу координаторов — как четкую и своевременную. Были также предоставлены предложения по совершенствованию программы начальной подготовки, в частности за счет увеличения количества практических кейсов, заданий открытого типа, моделирования судебных заседаний и формирования четких алгоритмов действий в сложных или конфликтных ситуациях.

Координаторы и преподаватели начальной подготовки выразили участникам напутственные слова и предоставили практические рекомендации по вхождению в профессию, пожелав уверенности и приверженности принципам верховенства права.

Национальная школа судей Украины продолжает проведение начальной подготовки судей, у которых отсутствует стаж работы на должности судьи.

В частности, с 20 марта 2026 года началась начальная подготовка по индивидуальным планам еще для трех новоназначенных судей апелляционных судов.

Фото: court.gov.ua

